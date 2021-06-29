Как пережить жару, если нет кондиционера: советы врача-невролога из Екатеринбурга

Столбики термометров в Екатеринбурге достигли отметки в +37 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пришла аномальная жара. Столбики термометра поднимаются до 35, а в некоторых городах области даже до 37 градусов. Какую опасность несет такая погода для горожан? Этот вопрос ведущие радио «Комсомольская правда» задали неврологу Центральной городской больницы №14 Татьяне Лобановой.

- Аномальная жара негативно влияет на организм человека. Из-за обильного потоотделения нарушается водно-солевой баланс, в результате чего ухудшается работоспособность организма, - рассказывает эксперт. – Появляются угрозы сердечнососудистых катастроф и инсультов. Поэтому следует опасаться и таких воздействий жары, как солнечный и тепловой удары.

Пейте в жару прохладительные напитки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать опасных последствий жары:

Вода ваш лучший друг. Необходимо пить большое количество воды, лучше – минеральной. Делать это лучше в вечернее и утреннее время, когда организм имеет возможность запасти влагу в тканях.

Побалуйте себя чем-то холодным. Днем лучше есть мороженое, водосодержащие овощи и фрукты. Кроме того отдавать предпочтение следует холодным блюдам, холодным супам.

Откажитесь от тяжелой пищи в вечернее время. Ее переваривание способствует повышению температуры тела и усиливает потоотделение.

Долой обувь и синтетику. В жару при первой возможности снимите обувь, походите босиком по полу, по земле, если есть такая возможность. Нельзя носить синтетическую обтягивающую одежду. Не забывайте про головные уборы.

Кроме того, нельзя загорать в дневное время с 12 до 16 часов; Также стоит воздержаться от усиленных занятий физическими упражнениями. Жара - самое подходящее время бросить курить и пить спиртные напитки.

Заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин также рекомендует соблюдать правила безопасного поведения в жару и советует оставаться дома. В дневное время следует держать окна закрытыми и при возможности пользоваться кондиционером.

Будьте ближе к воде Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ни в коем случае не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время, - предупреждает пресс-служба МЧС.

Кроме того МЧС призывает быть внимательными, соблюдать требования пожарной безопасности и сообщать при возникновении опасности. Напомним, номер пожарной службы 101 и единый номер служб 112.