Разрушительный московский суперливень в Свердловскую область не придет - здесь будет свой

Ливень на Урале совпадет с аномальным зноем. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувший понедельник на Москву обрушился суперливень. Заливало так, что машины на дорогах поплыли. А ветер дул с такой силой, что строительный кран не выдержал и упал. Что примечательно, все это случилось после аномальной жары, которая царила в столице на прошлой неделе. В Екатеринбурге сейчас тоже стоит аномальная жара. МЧС и синоптики предупреждают: столбики термометров могут подняться до +37. Стоит ли нам ждать, что после жары суперливень из Москвы доползет и до нас? Этот вопрос мы адресовали синоптикам.

- Те метеорологические явления, которые были в понедельник в Москве, рассыплются на европейской территории России. Ни на Урале, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке их ждать не стоит. Они туда не дойдут, - объясняет Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео». – Но после жары на Урале будут свои ливни уральские. И по силе они легко могут быть сопоставимы с московскими. В столице хорошо еще, что до смерчей не дошло. В Чехии даже смерчи были после жары.

Фото с улицы Правды в Москве, где во время суперливня рухнула крыша у здания.

Если говорить про Свердловскую область, то по данным синоптиков уже завтра 30 июня в регионе ожидается дождь, гроза и град.

- Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС». – Ветер юго-западный при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ну а 1 июля ситуация может еще сильнее усугубиться. По данным синоптиков, в Свердловской области днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь. Причем в некоторых из них дождь будет сильный с грозой и градом и шквальным ветром до 15-20 метров в секунду.

- В Екатеринбурге 30 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый, - уточняют синоптики. - 1 июля облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем шквалистые усиления до 15-20 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Суперливень» обрушился на Москву: прямая онлайн-трансляция

Как столица переживает непогоду (Подробнее)