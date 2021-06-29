«Железная шляпа»: уральский блогер снял с высоты заброшенные шахты Тагила

Фото: Ural_copter

Уральский блогер Алексей Юрьевич, более известный под псевдонимом Ural_copter, продолжает исследовать родной край с высоты птичьего полета. На этот раз он снял шахты Рудника имени III Интернационала.

Заброшенный объект, впечатляющий своими размерами, расположен в районе железнодорожной станции Сан-Донато на северной окраине Нижнего Тагила.

Это месторождение открыли в 1909 году, а с 1914 года здесь добывают железную руду. Тогда же тагильчане – братья Треуховы начали разрабатывать здесь так называемую «Железную шляпу» - медноколчеданное месторождение, которое выработали за три года.

Фото: Ural_copter

Собственно, медный Рудник имени III Интернационала образован только в 1927 году, в том же году рядом была заложена шахта «Уралмедь», которая через несколько лет попала в зону обрушения.

В годы Великой Отечественной войны шахты перешли на военный режим работы, здесь использовался труд женщин и детей. К началу 1990-х годов добыча на шахтах прекратилась. Теперь это место заброшено.

- Это место – памятник Советской эпохе. Масштабный проект, колоссальные силы, брошенные на реализацию и последующее запустение. И сегодня эти шахты с высоты выглядят впечатляюще, - говорит Алексей Юрьевич.

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