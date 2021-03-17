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Общество17 марта 2021 18:52

Уральский блогер показал с высоты «железных монстров»

Новый сезон Ural_copter открыл на Сортировке в Екатеринбурге
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Фото: Ural_copter

Блогер из Екатеринбурга Алексей, который снимет на видео при помощи квадрокоптера интересные места в Свердловской области, открыл новый сезон на Сортировке.

Ural_copter снял длинные железнодорожные составы, которые он называет «железными монстрами» в районе станций «Электродепо» и «Екатеринбург Сортировочный». Кстати, все съемки Алексей ведет на разрешенной высоте.

- В детстве я мечтал стать летчиком или «водителем локомотива». Не случилось. Зато сейчас у меня есть возможность путешествовать по родному краю на автомобиле и снимать красивые места при помощи коптера, - рассказывает Алексей. – Новый сезон съемок я начал со съемок на Сортировке. Если смотреть с высоты, то железная дорога – один из самых интересных объектов в этом районе. Впечатляют масштабность, скорость и бегущие по рельсам «железные монстры».

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