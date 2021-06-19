Маленькое море: блогер снял с высоты уральский карьер с зеленым водоемом

Небольшое уральское море с высоты снял уральский блогер. Фото: Ural_copter

Известный блогер Алексей Юрьевич, скрывающийся под псевдонимом Ural_copter, продолжает снимать с высоты самые красивые и необычные места Свердловской области. После очередной поездки блогер поделился видео с «КП-Екатеринбург».

- Из-за цвета воды этот небольшой водоем напоминает маленькое море. Хотя для купание оно из-за высокого содержания химических веществ вряд ли подходит, - говорит блогер.

На этот раз Алексей Юрьевич побывал на историческом месте недалеко от города Реж, и изучил заброшенный Покровский рудник, который использовался в первой половине ХХ столетия, а в конце Великой Отечественной войны был заброшен.

Геологоразведочные работы здесь проводились в 1930-е годы, после чего в начале 40-х здесь были обнаружены залежи никеля, а в 1942 году сооружена и запущена узкоколейная железная дорога до Режевского никелевого завода.

Запасов никелевой руды хватило только до 1944 года, после чего Покровский рудник был затоплен, вода в водоеме зеленого цвета. Сегодня на это место часто приезжают фотографы и любители активного отдыха.