Арбитражный суд разрешил ликвидировать екатеринбургский банк «Нейва»

Банк России отозвал у «Нейвы» лицензию на осуществление банковских операций 16 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о ликвидации екатеринбургского банка «Нейва». Это значит, что финансовая организация избежит банкротства, так как стоимости имущества банка оказалось достаточно для выплат кредиторам. Информация об удовлетворении иска содержится в картотеке дел Арбитражного суда. Ликвидатором станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно опубликованной информации на сайте «Нейвы» о состоянии дел в банке на 15 июня, общий размер активов финансовой организации составляет более 9,65 миллиардов рублей, пассивов – 9,28 миллиардов рублей. Таким образом, стоимость имущества превышает обязательства перед кредиторами на 375,8 миллиона рублей.

Напомним, что Банк России отозвал у «Нейвы» лицензию на осуществление банковских операций 16 апреля. Это связано с тем, что кредитная организация нарушала законы о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

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