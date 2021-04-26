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Экономика26 апреля 2021 11:31

Вкладчикам уральского банка «Нейва», у которого отобрали лицензию, начали возвращать деньги

Сейчас выдачей компенсаций занимается «Открытие»
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Банк "Нейва" закончил свое существование 16 апреля.

Банк "Нейва" закончил свое существование 16 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лопнувший свердловский банк «Нейва», у которого накануне отобрали лицензию, начал возвращать вкладчикам деньги. С 26 апреля компенсацию выдает банк «Открытие». Отметим, как сообщалось ранее, за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов полностью деньги вернут 97% клиентов банка.

Получить обратно свои деньги, вкладчики смогут в 22 отделениях в любом регионе России. В Свердловской области офисы работают в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Новоуральске и Нижнем Тагиле.

Но прежде чем получить компенсацию, необходимо в течение одного года обратиться с заявлением в банк, который был выбран Фондом обязательного страхования вкладов, в данном случае это «Открытие».

Напомним, 16 апреля Центральный Банк РФ отозвал лицензию у уральской финансовой организации «Нейва». Такое решение было принято по причине нарушения законов о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Также банк «Нейва» проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

- Очевидно, регулятор проводит крайне жесткую политику - было только одно предписание в начале текущей недели об ограничении объема операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд рублей в месяц, которое было исполнено. Но сегодня было принято решение об отзыве лицензии, - заявили в пресс-службе банка «Нейва». - Подчеркнем, «дыр» в балансе банка нет, все активы в основной массе сосредоточены в высоколиквидных инструментах – либо это наличные в кассе, либо средства в ЦБ, либо вложения в ОФЗ - банк всегда соблюдал низкорисковую политику. Кредитный портфель достаточно небольшой и надежный – чуть больше 1 миллиарда рублей.

Информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно узнать на сайте АСВ, а также получить по телефонам горячих линий: ПАО Банк «ФК Открытие» – 8 (800) 444-44-00, Агентство по страхованию – 8 (800) 200-08-05.

Банк «Нейва», ранее как «КомНейвабанк» был основан в 1990 году на базе Новоуральского отделения Госбанка СССР. Его ключевым клиентом был «Уральский электрохимический комбинат». К 2021 году организация была представлена в 14 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Экономика: ДЕНЕЖКИУ банка «Нейва» отобрали лицензию