Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Лесном отменили празднование Дня города из-за ДТП на проходной завода, в котором погибли семь человек. Об этом написал генеральный директор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов в своем telegram-канале.

- В текущей ситуации неправильно проводить общегородские празднования. Поэтому прошу всех лесничан и работников нашего предприятия отнестись к этому с пониманием, - написал Сергей Жамилов.

Он отметил, что решение было принято совместно с главой города Сергеем Черепановым. Праздник должен был состояться в эту субботу, 19 июня.

Напомним, жуткая авария в Лесном произошла ранним утром, 10 июня. По предварительной версии, у муниципального автобуса № 4 отказали тормоза, и он влетел в железные ворота на проходной завода.

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