«Это же Средневековье какое-то!»:Антон Шипулин вступился за студента, которому занизили оценку диплома из-за зеленых волос

Фото: Роман Щербаков

Знаменитый уральский биатлонист и депутат Гордумы Антон Шипулин вступился за студента Политехнического колледжа Романа Щербакова, которому занизили оценку диплома из-за зеленых волос и пирсинга.

- Первая моя реакция была - Что? Это шутка такая? - написал Антон Шипулин на своей странице в Instagram. - Это же Средневековье какое-то! Абсолютное проявление невежества и ханжества. Если этот парень умный, талантливый, способный и в будущем своим трудом будет приносить пользу обществу, то разве есть разница, зеленые у него волосы или красные? Разницы, на мой взгляд, нет никакой. Пусть проявляет свою индивидуальность так, как ему хочется.

Депутат добавил, что времена когда ребят с неформальным внешним видом гоняли давно прошли и отметил, что видимо не все это заметили.

Напомним, что Роман Щербаков два месяца писал свою работу на тему «Организация перевозки грузов автомобильным транспортом». Но вместо ожидаемой «пятерки» преподаватель поставила ему «четыре», объяснив снижение оценки непрезентабельным внешним видом студента.

В ситуации сейчас разбираются представители Министерства образования Свердловской области и прокуратура.