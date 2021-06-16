В Екатеринбурге прокуратура проверит колледж, где студенту снизили оценку диплома из-за зеленых волос

Фото: предоставлено Романом Щербаковым

В Екатеринбурге прокуратура Кировского района проведет проверку после того, как выпускнику колледжа снизили оценку за дипломную работу из-за зеленых волос. Ведомство выяснит, как были исполнены требования законодательства об образовании в деятельности «Уральского политехнического колледжа».

- При выставлении оценки за защиту диплома преподавателями колледжа был учтен внешний вид учащегося. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит данную информацию и даст правовую оценку соблюдению законодательства, - сообщают в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.