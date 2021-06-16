«Ты посмотри, как ты выглядишь!»: в Екатеринбурге студенту занизили оценку диплома из-за зеленых волос и пирсинга

Роман признается, что волосы красит с 13 лет. Фото: Роман Щербаков

Студент Политехнического колледжа из Екатеринбурга Роман Щербаков хотел записать на видео, как ему ставят оценку на дипломе. Он два месяца писал свою работу на тему «Организация перевозки грузов автомобильным транспортом». Но вместо ожидаемой «пятерки» преподаватель поставила ему «четыре». Причем заниженную оценку преподаватель объяснила неподобающим внешним видом студента.

- Роман Щербаков, у вас защита хорошая была, но твои зеленые волосы все испортили! – говорит на видео преподаватель Ольга Мартышева. – Поэтому «хорошо».

- Почему? – искренне не понимает студент.

- Да потому! Ты посмотри, как ты выглядишь. Пришел, как на дискотеку. И волосы, и сережки в ухе. Непрезентабельный логист.

По словам Романа, преподаватели и раньше отпускали шуточки по поводу его разноцветных волос, но он не придавал этому значения. А вот заниженная оценка за работу его по –настоящему расстроили.

- Я всегда так выглядел. Лет с 13 волосы начал красить и пирсинг делать, но выгляжу я адекватно. У меня нет татуировок на лице, я не заколотый с ног до головы. На защиту надел бежевую футболку и строгие брюки, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Роман Щербаков. - Защита у меня прошла на «отлично». Но оценивали, похоже, не мои знания, а мой внешний вид. Я уже спрашивал, можно ли пересдать, но мне сказали, что защита проходит один раз и другой возможности у меня не будет. Вся эта ситуация меня очень расстроила и даже разозлила. Мою работу недооценили и занизили. Раньше учителя меня просто подкалывали, а сейчас это уже вышло за уровень просто шутки.

Впрочем, менять свой внешний вид из-за оценки Роман не намерен. К тому же парня поддержали родители. А вот с преподавателями сейчас будут разбираться. Исполняющего обязанности директора уже вызван в министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов.

- Будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены, - говорят в Министерстве образования Свердловской области. - Стоит подчеркнуть, что при аттестационных мероприятиях преподавателями должны оцениваться исключительно знания студентов. Ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку.

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