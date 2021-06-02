Хедлайнером выпускного УрФУ станет известный рэпер Feduk

Напомним, Feduk ранее уже приезжал в Екатеринбург. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выпускном в Уральском Федеральном университете выступит известный рэпер Feduk. Артист выступит 26 июня в Телеклубе. Исполнителя хитов «Розовое вино», «Хлопья летят наверх» и «Моряк» выбрали сами студенты. По традиции празднование получения дипломов разделят на три этапа.

- Назовем его по имени? Хедлайнером третьего, заключительного этапа выпускного в этом году станет Feduk, - заявляют в пресс-службе Уральского Федерального университета.

Напомним, Feduk ранее уже приезжал в Екатеринбург. Певец выступал на одной из площадок на Уральской ночи музыки, где собрались толпы фанатов, которые собирались из-за песни «Розовое вину», которую они называли легендарной.