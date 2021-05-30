Фото: ПСО Прорыв

В Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница. Ситникова Ольга ушла накануне, 29 мая, на прогулку из дома в Октябрьском районе и не вернулась. Девочку разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники отдела полиции №7.

- Раньше она никогда не пропадала. Никаких конфликтов в семье не было. Сейчас поговорим с мамой и начнем поиск. Искать будем по всему городу, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: зеленые.

Цвет волос: светло-русый (пряди темно-русого цвета).

На момент пропажи была одета: футболка темно-синего цвета с серебристыми надписями, джинсы темно-синего цвета, бежевые кроссовки с сиреневыми вставками.

С собой: рюкзак белого цвета.

Особые приметы: шрам на лбу, родинка на затылке.

Если вы знаете, где может находиться Ольга, сообщите об этом в отделение полиции по телефонам: 8(343)356-42-07, 102 (02) или волонтерам поискового отряда: 89000440220.

Фото: ПСО Прорыв

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