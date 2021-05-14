В Екатеринбурге фонтан у драмтеатра превратили в арт-объект

Фото: instagram.com/_goreegor

В Екатеринбурге фонтан у Драмтеатра на Октябрьской площади превратили в арт-объект. Рисунок появился сегодня ночью, 14 мая. Конструкция в центре теперь похожа на шар для боулинга. Однако долго рисунок не проживет, сегодня к фонтану приедут специалисты, которые будут решать, как отмывать фонтан.

- Специалисты должны выехать на место и оценить чем и как нанесен рисунок. В зависимости от этого будет выбран способ очистки и сроки проведения работ, - рассказали в пресс-службе мэрии

Напомним, что до этого художники не трогали фонтан, зато регулярно раскрашивали шар неподалеку от него. Кем они только не были в течение нескольких лет: и гигантскими смайликами, и покеболами из игры Pokemon Go, и даже лиловыми бесами. А когда в Свердловской области началась пандемия, их превратили в гигантские «коронавирусы».