сейчас расследуется уголовное дело по статьям УК «убийство», «нарушение неприкосновенности жилища» и «кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже убили 90-летнего ветерана труда Валентина Спицына. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, сейчас расследуется уголовное дело по статьям УК «убийство», «нарушение неприкосновенности жилища» и «кража».

- В ходе расследования был назначен комплекс экспертиз, допрошены свидетели, также выполняются иные необходимые мероприятия, по результатам которых будет дана объективная правовая оценка данному преступлению, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Новоуральске в результате взрыва гранаты погибли два человека. Также «Комсомолка» рассказывала историю убийства молодой мамы, которое удалось раскрыть лишь через пять лет.