«Я пожилой человек»: Евгений Ройзман объяснил внезапный уход с митинга

Политик поддержал Алексея Навального Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 22 апреля, в Екатеринбурге прошло шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в котором принял участие общественник Евгений Ройзман.

Политик прошел вместе с горожанами по центру Екатеринбурга, а потом, недалеко от главного корпуса УрФУ на проспекте Ленина, внезапно свернул направо.

- Я пожилой человек, мне надо было домой. Идти кефир на ночь пить, пижаму надевать, - пояснил Ройзман.

Напомним, что сразу после того, как шествие осталось без Евгения Ройзмана, были проведены задержания: силовики проводили в автозак двух девушек, которые несли плакат с лозунгом.

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