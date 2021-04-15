Екатеринбургский митрополит назвал условие для возвращения монахинь в Среднеуральский женский монастырь

Владыка Евгений прокомментировал ситуацию вокруг обители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал о том, смогут ли вернуться монахини из числа последовательниц отца Сергия (Николая Романова) в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где они продолжали оставаться после ареста бывшего схиигумена.

Насельницы обители покинули монастырь, который после этого был опечатан. Поводом для штурма утром 14 апреля 2021 года стали нарушения в эксплуатации зданий монастыря. Поэтому проживание на территории обители опасно.

- Епархия предложила им выбрать любой женский монастырь на территории региона, где их окружат любовью и заботой. Для насельниц, нуждающихся в какой-либо помощи, действует круглосуточная «горячая линия», - рассказывает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.- На телефон «горячей линии» с утра обращаются родственники насельниц. Многие из них давно, особенно после событий прошлого года, хотели бы вернуть своих сестер, дочерей, матерей в семью.

Насельницы покинули территорию обители 14 апреля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В митрополии признали вину в том, что недостаточно активно следили за соблюдением требований законодательства монастырем в отношении норм эксплуатации зданий и сооружений.

Екатеринбургская епархия приложит усилия, чтобы экспертизы по проверке объектов Среднеуральского женского монастыря были проведены как можно скорее. Обитель, по словам митрополита Евгения, несмотря на разногласия, остается в лоне Русской православной церкви. Монахиням, которые жили там вне церковного общения, помогут туда вернуться.

- В той мере, которая нам будет позволена, мы постараемся сохранить в монастыре все условия для возможности возвращения насельниц монастыря в место принесения ими монашеских обетов, если они захотят им следовать далее, - говорит Владыка.- Несмотря на их сегодняшнюю решимость пребывать вне церковного общения, мы тем не менее знаем из тысячелетней истории Церкви чудеса обращения и покаяния заблудших, поэтому оставляем двери чадолюбивой Матери Церкви открытыми для возвращения отпавших.

Монахинь ждут в других монастырях Фото: Алексей БУЛАТОВ

После проведения экспертиз митрополия намерена организовать в монастыре постоянное присутствие энергетика и других специалистов для поддержания важных систем комплекса.

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