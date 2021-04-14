«Это духовная трагедия»: Екатеринбургская епархия о захвате ОМОНом Среднеуральского женского монастыря

Силовики нагрянули в Среднеуральский женский монастырь 14 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургской епархии впервые прокомментировали очередной штурм ОМОНа Среднеуральского женского монастыря, который произошел 14 апреля в 6 утра. По словам представителей церковной власти, они сожалеют, что изначально не заняли жесткую позицию в отношении раскольника Сергия (Николая Романова) и его сторонников. Отметим, сам бывший схимонах находится в московском СИЗО с конца декабря 2020 года, идет следствие. Однако его послушники продолжали осаждать монастырь.

- Екатеринбургская епархия с первых дней конфликта в Среднеуральском женском монастыре отмечала, что все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия, случившаяся с бывшим духовником обители, ныне отлученным от Церкви, с его духовными чадами, а также с теми, кто оказался втянут в конфликт по незнанию и духовной нерассудительности, - сказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. - Отпавший от Русской Православной Церкви Среднеуральский женский монастырь не смог обеспечить соблюдение законов Российской Федерации на территории обители. В результате деструктивных действий его бывшего духовника и его единомышленников к монастырю было привлечено внимание, в том числе и государственных служб и ведомств, отвечающих за соблюдением законов на территории нашей страны.

Епархия отмечает, что постарается как можно скорее привести жизнь монастыря в спокойное состояние, которое будет соответствовать общественной безопасности. Всем монахиням, которые там служили, предложили перейти в любой монастырь Екатеринбургской митрополии.

- В каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой, - утверждают там.

Монахинь и сестер выселяют силовики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, утром 14 апреля силовики вновь нагрянули в Среднеуральский женский монастырь. На этот раз ОМОН, а также судебные приставы исполняли решение суда о немедленном выселении всех, кто проживает на территории обители.

Монахиням предложили разместить на базе отдыха «Остров сокровищ». Но те отказались туда ехать.