В Свердловской области за выходные прививку от коронавируса сделали больше 25 тысяч человек

За все время полностью вакцинацию прошли больше 174 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие выходные прививку от коронавируса сделали больше 25 тысяч человек. Об этом сообщает региональный оперштаб. При этом все чаще в прививочных кабинетах можно встретить свердловчан старшего возраста.

- Иммунопрофилактикой охвачено около 94 тысяч свердловчан старше 60 лет. При этом почти 57 тысяч уральцев пожилого возраста поставили оба компонента. Их доля в структуре вакцинированных превышает 30%, - отметили в оперштабе.

За все время полностью вакцинацию прошли больше 174 тысяч уральцев. Первый компонент вакцины поставили около 267 тысяч жителей региона. В Свердловской области работает 139 кабинетов, где можно сделать прививку от коронавируса, в том числе 35 - в Екатеринбурге. Кроме того, сформировано 32 мобильные бригады, которые выезжаю во временные пункты вакцинации.

В оперштабе анонсировали, что на днях в Свердловской области ожидается поступление еще партии вакцины.

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