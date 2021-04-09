Подарок к юбилею: состав екатеринбургского метро разрисовали видами города

Фото: Арина Лебедева

9 апреля 2021 года в екатеринбургском метро начал ходить необычный состав. На всех его вагонах нарисованы значимые объекты города: линия метро с девятью станциями, депо метрополитена, Белая башня, Железнодорожный вокзал, башня «Исеть». Запуск приурочили к юбилею метро Екатеринбурга, а в этом году, 27, апреля, ему исполняется 30 лет.

Фото: Арина Лебедева

- Для создания дизайна мы не приглашали никаких специалистов, - с гордостью рассказывает директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Панаиотиди. – Оформление всех вагонов разрабатывал наш сотрудник метрополитена.

Внутри вагонов тоже интересно. Вместо привычных объявлений, можно увидеть фотографии, на которых запечатлены знаковые моменты из истории Екатеринбургского метро. Но главная фишка проекта – озвучка. Каждую станцию объявляют голоса детей сотрудников метрополитена. И такая «озвучка» будет работать два месяца. Останется она или нет в дальнейшем, зависит от пассажиров. Если будут поступать жалобы, то ее заменят на штатную.

Фото: Арина Лебедева

Состав будет курсировать до конца года, дальше его отправят на ремонт и перекрасят снаружи, а фотогалерею планируется постепенно обновлять.

Автор: Арина ЛЕБЕДЕВА