Заместитель главы Екатеринбурга по капитальному строительству перейдет на работу в правительство области

Алексей Орлов меняет структуры мэрии и своих замов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга по капитальному строительству Алексей Бирюлин перейдет на работу в правительство Свердловской области. Об этом на пресс-конференции заявил глава города Алексей Орлов.

- Он скорее всего перейдет в структуру правительства области. Кто будет назначен на его место, давайте мы не будем слухи смотреть. Претендентов много, это ключевая должность. Город развивается и строительная область - это та сфера, которая требует особого внимания, особых компетенций и особых подходов. Как будет документ подписан, все это мы опубликуем, никаких секретов не будет, - сказал Алексей Орлов.

Также глава города отметил, что назначением на должность заместителя главы Екатеринбурга по капитальному строительству будут заниматься после того, как будет опубликован документ об изменении структуры администрации города. Сегодня Алексей Орлов представил его депутатам гордумы. Мэр предложил убрать из названий должностей своих заместителей профильные направления и создать два новых департамента. Депутаты гордумы поддержали изменения.