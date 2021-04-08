Крест Покраса Лампаса, не переживший уральскую зиму, восстанавливать не будут

Краска с Супрематического креста похоже сошла вместе со снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа художника-каллиграфиста Покраса Лампаса на Уралмаше не пережила уральскую зиму. Супрематический крест на площади Первой Пятилетки практически полностью стерся. Однако восстанавливать его пока не планируют.

- На данный момент команда фестиваля STENOGRAFFIA не планирует продолжать работу с объектом, так как для восстановления красочного слоя требуются значительные ресурсы. К сожалению, даже при использовании самых лучших материалов, некоторые объекты уличного искусства не переживают уральскую зиму, а в нашем случае - трудно устоять и перед снегоуборочными машинами, - рассказали в пресс-службе STENOGRAFFIA.

Также там отметили, что планы все-таки могут измениться, когда команда поймет масштабы задуманного на этот год. Напомним, что Супрематический крест был нарисован Покрасом Лампасом в июле 2019 года. Позже коммунальщики по ошибке положили асфальт на часть работы.

Затем Покрас Лампас должен был прилететь в Екатеринбург, чтобы восстановить свою картину, но столкнулся с сопротивлением. Люди, называющие себя православными активистами, устроили акцию, на которой в довольно агрессивной форме высказались против восстановления Супрематического креста. Закончилось все тем, что Покрас Лампас все-таки прилетел в столицу Урала и изменил рисунок так, чтобы он не был похож на крест.