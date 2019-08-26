«Любимый цвет быдла - серый»: известные екатеринбуржцы о конфликте из-за креста Покраса Лампаса

В начале июля на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге появился огромный рисунок прямо на земле - Супрематический крест. Его нарисовал знаменитый художник Покрас Лампас с помощниками в рамках фестиваля «Стенограффия». Позже коммунальщики по ошибке положили асфальт на часть работы.

В этот понедельник Покрас Лампас должен был прилететь в Екатеринбург, чтобы восстановить свою картину, но столкнулся с сопротивлением. Люди, называющие себя православными активистами в воскресенье устроили акцию, на которой в довольно агрессивной форме высказались против восстановления Супрематического креста.

Произошедшее мало кого оставило равнодушным. Нижем мы публикуем реакцию известных екатеринбуржцев.

Евгений ЕНИН, телеведущий:

- Я не вижу здесь оскорбления чувств верующих, потому что здесь нарисован не религиозный символ, а просто крест. Если не ходить по этому кресту, тогда нужно, наверное, чтобы просто были уничтожены все перекрестки и пересечения прямых линий, которые образуют крест. Мне кажется, что в данном случае ситуация нагнетается искусственно либо люди не верно понимают, что такое оскорбление религиозных чувств.

Эта роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров Фото: пресс-служба «Стенограффии»

Юрий ЛОЗА, композитор:

- Я к любой полемике отношусь так: надо все согласовывать заранее. Если вы знаете, что в городе есть несколько сил, которые по-разному воспринимают происходящее, то зачем рисковать? Уже обожглись на истории с храмом в сквере. Понятно, что город сложный и противоречивый, но зачем опять все доводить до точки кипения? Современное искусство все воспринимают по-своему. Художник не может рисовать все то, что ему вздумается. Искусство не свободно от общества и должно делать оглядку на то, какой мир вокруг него. Иначе же начнется анархия и бардак.

Максим МИНЯЙЛО, старший священник Храма-на-Крови:

- Те, кто заявлял о кровопролитии и угрозах, - это совершенно не наши люди, не церковные, не православные. Это какие-то провокаторы были. Это важно отметить. А другая реакция была спокойная - реакция мирян, которые просили воздержаться от восстановления этого объекта, тем более что он уже состоялся, был открыт и получил признание. С точки зрения наших прихожан, это их мнение имеет основание, экономическое в том числе - не восстанавливать этот объект в том виде, в котором он уже получил определенные оценки. Мнение этих людей было услышано. Художник - замечательный молодой человек, чуткий.

Николай КОЛЯДА, руководитель «Коляда-театра»:

- Да нормальный крест был. Все это было замечательно вообще.

Работать над картиной художнику помогали волонтеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей СЫТНИК, житель Уралмаша:

- Я считаю, что супрематический крест Покраса Лампаса нужен на Уралмаше в том виде в каком он был сделан изначально. Уралмашу был дан шанс прогреметь на весь культурный мир и сменить имидж рабоче-бандитского на статус района, где есть что посмотреть. Работа, сделанная художником с мировым именем, - это хороший шанс для города заявить о себе. Работу нужно сохранить, холить и лелеять. Да хоть защитным стеклом во всю площадь покрыть. А так уралмашевские активисты показали себя «во всей красе».

Алексей Федорченко, режиссер:

- Отдав дань свердловскому конструктивизму, Покрасс Лампас создал красивый постсупрематический текст-крест. Не знакомая со смыслами и первоисточниками администрация района попыталась создать композицию "Асфальтом по поставангарду". Узколобое существо подхватило эстафету акционизма, организовав, близкое его сознанию, акцию "Кровь авангардиста на асфальте". В этом соревновании проигрывает только наш город, теряя свой культурный и либеральный имидж. Но любимый цвет быдла - серый. Хорошо, что стрит-арт - искусство не долговечное, оно сродни со скульптурами из снега или песка. Супрематический крест не нужно восстанавливать, он уже случился, он был и останется в истории. Перед художником нужно извиниться и заказать ему росписи больших городских пустых плоскостей. В фильме "Ангелы Революции" мы показывали супрематический гроб в виде креста, по мотивам гроба того же Малевича.

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