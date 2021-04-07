В Нижнем Тагиле новый экопарк за 94 миллиона утонул в грязи

Проект парка Фото: администрация Нижнего Тагила

Экопарк в микрорайоне Муринские пруды в Нижнем Тагиле утонул в грязи. На это обратили внимание местные жители. Земля с газонов вместе с растаявшими сугробами стекла на дорожки и все это превратилось в грязное месиво. В мэрии рассказали, почему так произошло, и кто будет приводить участок в порядок.

- Парк был построен на месте пустыря. Здесь не было ни деревьев, ни какой-либо другой растительности, а только горы земли и мусор. Во время строительства было засеяно травой 7 гектаров. Она не успела укрепиться в грунте и связать почву и во время таяния снегов. Плюс ко всему, люди, гуляющие в парке, растащили с газонов грязь, - объясняют в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. - А вообще, грязь в парках - это сезонное явление.

Также в мэрии рассказали, что парк обслуживает подрядчик. Сейчас Управление городским хозяйством выставило компании претензию, и территорию должны привести в эстетический вид.

Напомним, что экопарк в Муринских прудах открыли осенью прошлого года. На его строительство потратили 94 миллиона. Здесь оборудовали несколько детских площадок, места для занятия спортом, поставили скамейки и фонари. После открытия парк раскритиковал урбанист Илья Варламов. Он заметил, что на площадке нет деревьев. В мэрии Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» рассказали, что их начнут сажать в ближайшее время. Всего будет высажено порядка трех тысяч деревьев и кустарников.