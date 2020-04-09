2020-04-09T19:52:55+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за 94 миллиона построят новый экопарк

Зона для прогулок площадью семь гектаров появится в микрорайоне «Муринские пруды»
Алина СУРИНА
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Открыть парк планируют в ноябре этого годаОткрыть парк планируют в ноябре этого годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле за 94 миллиона построят новый экопарк. Зона для прогулок площадью семь гектаров появится в микрорайоне «Муринские пруды». Вчера были подведены итоги электронного аукциона по итогам которого решено, что возведением парка будет заниматься МУП «Тагилдорстрой». Открыть для горожан его планируют уже в этом году, в ноябре.

- Здесь можно будет кататься на роликах и самокатах, качаться на качелях, причем, не только малышам, но и взрослым, проводить время на игровых площадках, рассчитанных на детей от полутора до 12 лет. Малые архитектурные формы и объекты игровых зон планируется изготовить из натуральных неярких материалов, - рассказали в мэрии города.

За строительство экопарка голосовали сами жители. Проект прошел общественные обсуждения и стал одним из лидеров рейтингового голосования, в ходе которого тагильчане определили список первоочередных объектов модернизации городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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