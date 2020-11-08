Илья Варламов раскритиковал экопарк в Нижнем Тагиле

Так выглядел один из проектов экопарка Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Илья Варламов раскритиковал недавно открывшийся экопарк в микрорайоне Муринские пруды в Нижнем Тагиле. Благоустроенная площадка появилась на месте пустыря. Здесь оборудовали несколько детских площадок, места для занятия спортом, поставили скамейки и фонари. Но убранист заметил, что для экопарка на территории чего-то не хватает. Об этом она написал в своем блоге материал под названием «Восьмое чудо России: не пустырь, а экопарк».

- В экопарке нет деревьев! И газона тоже нет. Ну и правильно, зачем они нужны, - написал Илья Варламов. - Все областные издания гордо рапортуют, что шикарный экопарк сделали на месте пустыря. Но на самом деле пустырь никуда не делся. А вместо деревьев тут фонари. Красиво!

Также урбаниста возмутил крупный гравий на детской площадке. По его мнению, он должен быть гораздо мельче. А в тех зонах, где вероятно падение ребёнка (скажем, под горкой и перед горкой), Илья Варламов считает необходимо мягкое покрытие, а не большие камни, которые, судя по фото, опубликованным в блоге, насыпали на всех детских площадках.

Ранее мы писали, что на строительство экопарка планируют потратить 94 миллиона. За строительство экопарка голосовали сами жители. Проект прошел общественные обсуждения и стал одним из лидеров рейтингового голосования, в ходе которого тагильчане определили список первоочередных объектов модернизации городской среды.