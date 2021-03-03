Омбудсмен Свердловской области встретился с тренером, обвиняемым в изнасиловании 10-летней

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с 83-летним тренером по теннису, которого накануне обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. История вызвала широкий общественный резонанс, знакомые мужчины не верят, что он мог причинить вред ребенку.

Тренер рассказал Татьяне Мерзляковой, что не может понять, почему родители ребенка решили обвинить его в таком преступлении. Он думал, что жалобу на него можно замять, если он подпишет заявление, которое ему продиктуют.

- Пенсионер признался, что, если ему удастся доказать свою невиновность, к тренерской работе он больше не вернется, - сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Татьяна Мерзлякова считает, что этот пожилой человек не опасен для общества, а его арест явно чрезмерная мера.