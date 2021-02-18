В мэрии опровергли увольнение главы Администрации Кировского района

Фото: кировский.екатеринбург.рф

В мэрии Екатеринбурга опровергли увольнение главы Администрации Кировского района Александра Лошакова.

- Информация о его увольнении не соответствует действительности. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил от работы главу Администрации Кировского района Александра Лошакова на время проведения расследования, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что глава Кировского района Александр Лошаков был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре прошлого года. Его обвиняли в «нецелевом использовании бюджетных средств». Позже Лошаков был отпущен под подписку о невыезде.

- Заключались контракты на благоустройство и на уборку территории с частными фирмами, но по факту выполнялись они силами местного ДЭУ - через аффилированные фирмы-прокладки, - рассказал ранее один из силовиков. - Это выяснилось еще летом - в ходе проверки счетной палаты. Эти данные были переданы в УМВД по Екатеринбургу. Тогда же завели уголовное дело, которое было безфигурантным.

Сейчас Александр Лошаков является фигурантом дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».Неделю назад, 10 февраля, ФСБ нагрянула с обысками в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга. Силовики задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере руководителей эксплуатационного управления, а также руководителя отдела благоустройства района.

После этого Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 9 апреля начальника отдела по благоустройству Кировского ДЭУ Илью Лободу. На других обвиняемых - директора Сергея Худякова и главного инженера ДЭУ Александра Юхно - наложен запрет определенных действий.