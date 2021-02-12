Суд отправил под домашний арест начальника отдела по благоустройству Кировского района

Силовики проводили обыски в районном ДЭУ Фото: читатель "КП"

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 9 апреля начальника отдела по благоустройству Кировского ДЭУ Илью Лободу, которого накануне задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. На других обвиняемых - директора Сергея Худякова и главного инженера ДЭУ Александра Юхно - наложен запрет определенных действий. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда.

- Заключались контракты на благоустройство и на уборку территории с частными фирмами, но по факту выполнялись они силами местного ДЭУ - через аффилированные фирмы-прокладки, - рассказывал «КП-Екатеринбург» один из силовиков, осведомленных о сути незаконной схемы, в которой подозревают дорожников.

Напомним, что Александра Юхно, Илью Лободу и Сергея Худякова задержали 10 февраля, когда силовики нагрянули в здание на Вишневой,69. В здании дорожно-эксплуатационного участка администрации Кировского района ФСБ провела обыски.

Еще одним фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» является глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков.