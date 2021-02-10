Фото: читатель "КП"

Около 8:00 утра 10 февраля сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга на ул. Вишневой, 69. Как сообщил «Комсомолке» источник в силовых структурах, оперативники задержали руководителей эксплуатационного управления, а также руководителя отдела благоустройства района Илью Лободу.

- Обыски продолжаются и в эти минуты. Силовики пришли около восьми утра. С чем связан обыск пока сами не знаем, - ответили «КП»-Екатеринбург в ДЭУ.

Начальник отдела благоустройства и транспорта Кировского района Илья Лобода. Фото: Администрация Кировского района

Источник, знакомый с ходом расследования, отметил, что обыски в ДЭУ являются продолжением расследования уголовного дела по статье "Мошенничестве в особо крупном размере. Только по итогам прошлого года ущерб превысил 10 миллионов рублей.

- Заключались контракты на благоустройство и на уборку территории с частными фирмами, но по факту выполнялись они силами местного ДЭУ - через аффилированные фирмы-прокладки, - рассказал один из силовиков. - Это выяснилось еще летом - в ходе проверки счетной палаты. Эти данные были переданы в УМВД по Екатеринбургу. Тогда же завели уголовное дело, которое было безфигурантным.

На данный момент силовики также изъяли из офиса ДЭУ все документы. Проверяют контракты, которые были подписаны главой администрации Кировского района.