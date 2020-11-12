В Екатеринбурге ФСБ устроила обыски в здании в здании администрации Кировского района

Глава администрации Александр Лошаков сейчас находится на допросе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ устроили обыски в администрации Кировского района. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали два источника в силовой среде.

По данным одного из собеседников, обыски проходили в рамках уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств. Правда, другой собеседник настаивает на том, что уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а сумма ущерба составляет более трех миллионов.

- Заключались контракты на благоустройство и на уборку территории с частными фирмами, но по факту выполнялись они силами местного ДЭУ - через аффилированные фирмы-прокладки, - рассказал один из силовиков. - Это выяснилось еще летом - в ходе проверки счетной палаты. Эти данные были переданы в УМВД по Екатеринбургу. Тогда же завели уголовное дело, которое было безфигурантным.

По данным собеседников, глава администрации Кировского района Александр Лошаков сейчас находится на допросе. Правда, его процессуальный статус пока не ясен, как и то, какие показания дает чиновник.

По данным одного из собеседников, сотрудники УФСБ действовали совместно с полицейскими из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.