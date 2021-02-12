Госэкспертиза разрешила строить парковку для Свердловской филармонии в саду Вайнера

Фото: Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области

На территории сада Вайнера разрешили разместить парковку для нового зала Свердловской филармонии. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу, которая одобрила строительство нового зала по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid и отказалась признать сад Вайнера исторической ценностью.

- Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия города Екатеринбурга, установленные проектом зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, разработанным ООО 18 «ГАЛАКТИКС» в 2021 году, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение), - сообщается в документе.

Как рассказали в Центре развития социально-культурных инициатив Свердловской области, в заключении принят к сведению и тот факт, что сад Вайнера потерял свое значение как историческая единица и не является объектом культурного наследия. Это стало результатом техногенного воздействия и утраты планировочной системы. Также в 80-х годах XX века там была проложена канализационная труба.

Напомним, что общественники пытались защитить сад, и даже создали карту деревьев, в котором подсчитали, сколько их будет уничтожено во время строительства. Существующее здание филармонии, носившее название «Деловой клуб» и ряд других строений на прилегающей территории относятся к числу объектов культурного наследия.

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