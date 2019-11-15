Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии

15 Нояб. 16:40 2019-11-15T16:46:16+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии. Презентация проекта британского бюро Захи Хадид прошла в Санкт-Петербурге на главном культурном форуме страны.

Фото: департамент информационной политики

- Проект архитектурного бюро Захи Хадид - явление неординарное. Это настоящий прорыв в архитектуре, который позволит объединить классику и современность, - рассказал Евгений Куйвашев. - Уверен, новое здание филармонии станет зримым олицетворением огромного созидательного потенциала Свердловской области, новой архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга, подлинным храмом искусств, несущим людям мир, добро, красоту.

Фото: скрин с видео

Бюро Захи Хадид, создавшее проект, знают во многих странах мире, благодаря инновационным и неожиданным решениям в сфере архитектуры. Среди работ специалистов бюро - Центр Гейдара Алиева в Баку, Оперный театр в китайском городе Гуанчжоу и ряд других проектов. В Екатеринбурге, благодаря их работе, создадут комплекс, не имеющий в мире аналогов.

В филармонии будет четыре зала. Из них - два сохранят в историческом здании, еще два будут построены рядом. В них смогут наслаждаться музыкой до двух тысяч человек одновременно. Согласно проекту залы, фойе для зрителей, парадная площадь перед филармонией и преображенный сад Вайнера будут пространственно взаимоувязаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/673316" frameborder="0"></iframe> Презентация проекта нового зала Свердловской филармонии.Zaha Hadid Architects. Sverdlovsk Philarmonic concert hall. Видео: Timur AbdulovЛев Истомин

А вот этот подход к организации пространства концертного зала получил признание мировых музыкантов, но в России будет применен впервые - основной новый зал будет построен в форме виноградника с креслами, окружающими сцену. Малый зал будет расположен так, чтобы за выступающим на сцене симфоническим оркестром был виден сад Вайнера.

Фото: скрин с видео

Напомним, что международный конкурс на разработку проекта был объявлен в марте прошлого года. На участие подали 47 заявок, все от известных архитектурных бюро. Победителем стало бюро Захи Хадид из Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU