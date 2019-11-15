Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии. Презентация проекта британского бюро Захи Хадид прошла в Санкт-Петербурге на главном культурном форуме страны.
Фото: департамент информационной политики
- Проект архитектурного бюро Захи Хадид - явление неординарное. Это настоящий прорыв в архитектуре, который позволит объединить классику и современность, - рассказал Евгений Куйвашев. - Уверен, новое здание филармонии станет зримым олицетворением огромного созидательного потенциала Свердловской области, новой архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга, подлинным храмом искусств, несущим людям мир, добро, красоту.
Фото: скрин с видео
Бюро Захи Хадид, создавшее проект, знают во многих странах мире, благодаря инновационным и неожиданным решениям в сфере архитектуры. Среди работ специалистов бюро - Центр Гейдара Алиева в Баку, Оперный театр в китайском городе Гуанчжоу и ряд других проектов. В Екатеринбурге, благодаря их работе, создадут комплекс, не имеющий в мире аналогов.
В филармонии будет четыре зала. Из них - два сохранят в историческом здании, еще два будут построены рядом. В них смогут наслаждаться музыкой до двух тысяч человек одновременно. Согласно проекту залы, фойе для зрителей, парадная площадь перед филармонией и преображенный сад Вайнера будут пространственно взаимоувязаны.
Презентация проекта нового зала Свердловской филармонии.Zaha Hadid Architects. Sverdlovsk Philarmonic concert hall. Видео: Timur AbdulovЛев Истомин
А вот этот подход к организации пространства концертного зала получил признание мировых музыкантов, но в России будет применен впервые - основной новый зал будет построен в форме виноградника с креслами, окружающими сцену. Малый зал будет расположен так, чтобы за выступающим на сцене симфоническим оркестром был виден сад Вайнера.
Фото: скрин с видео
Напомним, что международный конкурс на разработку проекта был объявлен в марте прошлого года. На участие подали 47 заявок, все от известных архитектурных бюро. Победителем стало бюро Захи Хадид из Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU