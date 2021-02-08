В Свердловской области за выходные в авариях погибли 18 человек

За два дня выходных в авариях погибли 18 человек Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области из-за непогоды в субботу резко выросло количество ДТП. Так, по данным ГИБДД за выходные было зарегистрировано 26 аварий. В них погибли 18 человек, в том числе двое детей. Еще 45 человек, среди которых семь несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

- Основными причинами ДТП стали: выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоответствие скорости конкретным условиям, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что накануне на нескольких трассах из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий ввели ограничения движение для грузового и маршрутного транспорта. В нескольких городах запрещено движение рейсовых автобусов. По данным ГИБДД, сейчас основная часть ограничений снята.

- По-прежнему неблагоприятная ситуация на автодороге Екатеринбург-Невьянск - там до сих пор ограничено движение и маршрутного транспорта, сегодня утром введены на региональной автодороге Богданович-Сухой Лог. В Каменске-Уральском ограничено движение школьных автобусов, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие требованиям безопасности движения. Сегодня сотрудники Госавтоинспекции продолжают следить за ситуацией на дорогах региона и контролировать приведение дорог в безопасное для дорожного движения состояние.

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