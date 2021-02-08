Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура Октябрьского района выясняет обстоятельства пожара в 23-этажном здании на Белинского, 83. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание в электрощитовой. По данным МЧС, на площади 100 погонных метров электропроводка сгорела с 1 по 16 этаж.

- На место происшествия осуществлен выезд прокурором района Игорем Кореловым. Ход расследования причин пожара находится на контроле прокуратуры района, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 07:08. Открытое горение было ликвидировано через три часа. Из здания были спасены 24 человека, в том числе восемь - с помощью спасустройств. По данным Минздрава Свердловской области, три человека госпитализированы в больницу №40 в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения.

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