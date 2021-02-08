Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось распиливать двери офисов Фото: МЧС по Свердловской области

Пожарные спустя несколько часов потушили огонь в 23-этажном здании в центре Екатеринбурга на Белинского, 83. Сообщение о возгорании поступило в 07:08. На площади 100 погонных метров сгорели кабели в электрощитовых с 1 по 16 этаж. Чтобы справиться с огнем спасатели наращивали группировку сил и средств, и разворачивали штаб.

- В 10:10 на пожаре в административном здании пожарным удалось локализовать огонь. В 10:13 открытое горение было ликвидировано. Тушение пожара осложнялось закрытыми на замок электрощитовыми, высокой температурой на верхних этажах и плотным задымлением в здании, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Из здания были спасены 24 человека, в том числе восемь - с помощью спасустройств. По данным Минздрава Свердловской области, три человека госпитализированы в больницу №40 в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения.

Сейчас на месте пожара ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. В тушении пожара были задействованы 75 человек личного состава, 24 единицы пожарно-спасательной техники и 20 звеньев газодымозащитной службы.

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