Фото: предоставлено МЧС по Свердловской области

В центре Екатеринбурга утром произошел пожар в 23-этажном офисном здании на Белинского, 83. По уточненным данным МЧС, с 15 по 17 этажи горит электропроводка в щитках. Ранее сообщалось о возгорании с 1 по 9 этаж. Общая площадь пожара составляет 100 погонных метров.

Фото: предоставлено МЧС по Свердловской области

- Работу огнеборцев осложняет сильное задымление внутри здания. Обследование помещений продолжается, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: предоставлено МЧС по Свердловской области

Из здания по лестничным маршам спасатели эвакуировали 23 человека. Шесть из них с помощью масок дыхательных аппаратов. Два человека госпитализировали с отравлением продуктами горения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и 16 звеньев газодымозащитной службы.