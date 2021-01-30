Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский главк МВД напомнил жителям региона об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

- Представители МВД призывают граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, - отметил руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Полиция также обращает внимание, что журналисты, которые освещают данные события, должны иметь при себе специализированные жилеты, бейджи, редакционные удостоверения и служебные задания.

Позже стало известно, что по итогам несанкционированных акций 23 января было возбуждено два уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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