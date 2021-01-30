До пяти лет колонии: после несанкционированных митингов 23 января в Екатеринбурге завели два уголовных дела

По версии следствия, двое участников акции применили силу к двум полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела по итогам несанкционированной акции протеста 23 января. Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, фигурантами дел стали местные жители 23 и 24 лет. Им грозит до пяти лет лишения свободы по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка, - отмечают в ведомстве.

В свою очередь свердловский главк полиции в очередной раз напоминает об ответственности за участие и призыв к участию в несанкционированных акциях.

- Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.