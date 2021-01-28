В Екатеринбурге суд поставил точку в деле следователя на «золотом» Лексусе

Конфликт произошел в сентябре 2019 года. Фото: скриншот с камеры наблюдения, Антон Истомин

В Ленинском суде Екатеринбурга 28 января рассмотрели апелляцию следователя на «золотом» Lexus. Речь об инциденте, когда замначальника Октябрьского следственного отдела СКР по Екатеринбурга сцепился с 24-летним екатеринбуржцем на заправке на улице Шейнкмана. Конфликт произошел из-за того, что мужчины не смогли поделить очередь на аппарат по подкачке шин. Антон Истомин был на Hyundai Accent, а Артем Халилов на «золотом» Lexus.

После конфликта следователь вызвал полицию. В своих показаниях он утверждал, что парень приставил к его горлу нож, а Антон Истомин, в свою очередь, утверждал, что взял его в руку для утяжеления удара – на случай, если дело дойдет до драки. В итоге на Антона Истомина завели уголовное дело об угрозе убийством.

В октябре прошлого года по этому делу состоялся приговор. Тогда суд оправдал екатеринбуржца. Судья посчитала, что конфликт на заправке спровоцировал Артем Халилов. Но с таким решение следователь не согласился и подал на это решение апелляцию.

Ее рассмотрели в Ленинском районном суде Екатеринбурга 28 января. Судья оставил предыдущий приговор без изменений.

- Ленинский районный суд рассмотрел апелляцию по жалобе потерпевшего и представлению прокуратуры. Халилов требовал отменить предыдущий приговор и вынести обвинительный. Но суд их апелляционную жалобу не удовлетворил, - рассказала "КП" адвокат Антона Истомина Елена Афанасьева.

Кстати, на один из процессов сторона защиты вызывала в суд в качестве эксперта олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева. Он подробно рассказал, что думает об этой ситуации.