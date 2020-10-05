Екатеринбуржца, который сцепился на заправке со следователем на «золотом Лексусе», оправдали

Конфликт произошел в сентябре прошлого года. Фото: скриншот с камеры наблюдения, Антон Истомин

В Екатеринбурге мировой суд вынес приговор 24-летнему екатеринбуржцу Антону Истомину.

В сентябре прошлого года двое мужчин не смогли поделить очередь на аппарат по подкачке колес на заправке на улице Шейнкмана. В итоге между ними произошла стычка. Как выяснилось позже, мужчиной на Lexus оказался заместитель начальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов, а на Антона Истомина завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мы подробно рассказывали об этой истории.

Перед оглашением приговора судья еще раз прочитала показания обоих участников конфликта. Они в корне отличаются. В частности, следователь утверждал, что Антон Истомин приставлял к его горлу перочинный нож.

- Я тебе сейчас нож в шею воткну, ты истечешь кровью, а я тебе даже скорую не вызову, - зачитала судья версию Артема Халилова.

Потерпевший следователь Артем Халилов. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Версия Антона Истомина в корне отличается. По его словам, следователь начал его душить. Парень понял, что по габаритам силовик его превосходит, поэтому решил взять в руку маленький складной нож для утяжеления удара (на случай если дело все-таки дойдет до драки). Но парень уверяет: нож он не раскладывал, а держал в руке в сложенном виде.

По его словам, следователь несколько раз пытался его припугнуть. Например, говорил: «Ты вообще знаешь, кто я такой?». Также, со слов Истомина, следователь несколько раз назвал его «собакой женского» пола, а затем сказал: «Парень, ты себе жизнь сломал, я тебя посажу».

- Напоследок водитель «Лексуса» сказал: «Можешь ехать, я тебя все равно найду», - зачитала судья показания подсудимого.

Судья рассказала, что дело построено на показаниях потерпевшего (Артема Халилова), но объективных доказательств вины Истомина нет.

Свидетели разложенного ножа не видели, также его не видно и на видеозаписи конфликта.

- Признаков того, что потерпевший испуган и опасается за свою жизнь на видеозаписи не видно, - подытожила судья.

Также она рассказала, что суд пришел к выводу, что Артем Халилов сам стал инициатором конфликта.

- Достоверных доказательств, подтверждающих его вину. В действиях подсудимого состава преступления нет, - подытожила судья.

Во время суда поддержать Антона Истомина решил олимпийский чемпион Егор Мехонцев. Боксера вызвали на одно из заседаний в качестве эксперта.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Стало известно, какое наказание грозит екатеринбуржцу, который сцепился со следователем СКР на заправке

Сегодня в суде прошли прения сторон, во время них гособвинитель рассказал, какого наказание прокуратура хочет для Антона Истомина (подробнее)