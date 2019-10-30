На екатеринбуржца завели дело после конфликта со следователем СК на заправке

На екатерин6журжца завели уголовное дело по статье «Угроза убийством» после конфликта со следователем на заправке. 23-летний Антон Истомин и заместитель начальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов не смогли поделить очередь на аппарат по подкачке колес.

Все произошло еще 8 сентября на заправке «Газпромнефть» на улице Шейнкмана.

Антон приехал туда на своем Hyundai Accent.

- Передо мной стояло две машины. Я дождался своей очереди и начал подъезжать к аппарату по подкачке шин. В этот момент увидел, как навстречу мне едет Lexus, который не стоял в очереди, - вспоминает Антон в разговоре с «Комсомолкой».

То, что происходило дальше, сняла камера видеонаблюдения. Оба водители вышли из автомобилей и начали друг другу что-то объяснять, активно жестикулируя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/740931" frameborder="0"></iframe> На екатеринбуржца завели дело после конфликта со следователем на заправке.

- Он просто влез без очереди со словами, что сейчас якобы не моя очередь, - делится Антон.

Дальше мужчины начали пытаться отбирать друг у друга шланг для подкачки шин.

Мужчины пытались отбирать друг у друга шланг для подкачки. Фото: скриншот с камеры наблюдения

- Он подошел ко мне и стал говорить: «Ты вообще знаешь, кто я такой?». Оскорблял меня и кричал, — рассказал Истомин.

Перепалка длилась несколько минут. Затем двое мужчин вышли из зоны видимости камеры. По словам Антона Истомина, в этот момент следователь Халилов начал его душить рукой.

- Я испугался и отдал ему шланг. Я решил, что сейчас между нами завяжется драка, я был напуган. И решил взять в руку маленький складной нож. Но я его не раскрывал! И никаких угроз не говорил. Просто сказал, чтобы он от меня отстал, вспоминает Истомин. – Когда он увидел в моей руке складной нож, то сказал, что теперь меня точно «закроют».

Представитель СК от комментариев по поводу конфликта отказался. Фото: Антон Истомин

Затем Халилов и Истомин снова вернулись в поле зрения камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как Артем Халилов с кем-то разговаривает по телефону. Антон Истомин рассказал, что он не знал о том, что перед ним представитель СКР.

- Он был без формы, удостоверение не показывал, но очень активно и громко при разговоре с кем-то по телефону заявлял, что он начальник следственного отдела, - вспоминает Антон.

Двое мужчин несколько раз сфотографировали машины и лица друг друга. Потом Антон уехал.

Екатеринбуржец уже было забыл о конфликте, но через некоторое время его вызвали на допрос в следственный отдел по Ленинскому району. Там у него изъяли тот самый злополучный нож. А недавно Антону позвонили и сказали, что на него заведено уголовное дело.

Мы попытались узнать версию конфликта от Артема Халилова. Но следователь рассказал, что общаться с прессой по этому поводу ему запретило руководство.

Теперь Антону Истомину грозит до двух лет лишения свободы.