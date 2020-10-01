Стало известно, какое наказание грозит екатеринбуржцу, который сцепился со следователем СКР на заправке

Конфликт произошел в сентябре прошлого года. Фото: скриншот с камеры наблюдения, Антон Истомин

Стало известно, какое наказание грозит 23-летнему екатеринбуржцу Антону Истомину, у которого произошел конфликт на заправке со следователем СКР.

До этого мы подробно рассказывали об этой истории. Двое мужчин не смогли поделить очередь на аппарат по подкачке колес на заправке на улице Шейнкмана. В итоге между ними произошла стычка. Как выяснилось позже, мужчиной на Lexus оказался заместитель начальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов.

На Антона Истомина после конфликта на заправке завели уголовное дело об угрозе убийством. Потерпевшим в этой истории оказался следователь Артем Халилов. Сегодня в суде прошли прения сторон, во время них гособвинитель рассказал, какого наказание прокуратура хочет для Антона Истомина.

- Прокуратура требует для моего подзащитного 180 часов обязательных работ, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Антона Истомина Елена Афанасьева. – В качестве смягчающих обстоятельств было учтено поведение потерпевшего. В суде было установлено, что провокатором конфликта был именно он.

Также Елена Афанасьева рассказала, что их сторона не согласна с запрашиваемым наказанием. Антон Истомин считает себя невиновным и просит суд себя оправдать.

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