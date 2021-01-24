Фото: "Лиза Алерт"

В Каменске-Уральском нашли девочку с собакой, пропавшую два дня назад. Школьницу вернули домой сотрудники полиции. О том, что Алина Каримова найдена «КП-Екатеринбург» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». С школьницей все хорошо.

Напомним, что Алина Каримова ушла из дома 22 января, пока мама была на работе, оставив родителям записку. С собой она взяла рюкзак и собаку. Где девочка находилась, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если ребенок не вернулся домой: рассказывают в полиции Екатеринбурга. В УМВД объяснили, как предотвратить самовольный уход ребенка и как действовать в случае его пропажи (подробнее)