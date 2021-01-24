Фото: "Лиза Алерт"
В Каменске-Уральском полиция и волонтеры разыскивают 16-летнюю Каримову Алину. Девочка ушла из дома 22 января, взяв с собой рюкзак и собаку. Перед уходом она оставила родителям записку, содержимое которой не разглашается.
- Мама была на работе. Алина, папа и младший брат дома. Вечером она ушла. Уход добровольный, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Раньше Алина никогда не пропадала. Волонтеры предполагают, что она может находиться у друзей.
Приметы:
Рост: 155 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: светло-русые
Была одета: бежевая куртка выше колен с капюшоном, штаны, ботинки черные.
Если вы знаете, где находится Алина, сообщите инфоргу поискового отряда Ольге по телефону 8-953-606-98-87 или в полицию.