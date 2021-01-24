Участнику несанкционированной акции в Екатеринбурге вызывали скорую

Во время несанкционированной акции одному из участников стало плохо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне во время несанкционированной акции возле Драмтеатра одному из участников стало плохо. Прохожие вызвали мужчине скорую и донесли его до здания областного правительства, откуда его почти сразу же госпитализировали в больницу. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики региона и областном Минздраве.

- Вызов от прохожего поступил в скорую вчера в 15:12. Машина прибыла на место в течение 14 минут при нормативе для экстренных случаев в 20 минут. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь, - рассказали в Минздраве Свердловской области.

Медики также отметили, что в подобных случаях скорую нужно дожидаться на том месте, откуда ее вызвали и создать условия для максимально оперативного доступа врачей к пострадавшему. Кроме того до прибытия специалистов необходимо защитить человека от травм, фиксируя его в боковом положении и обеспечить доступ свежего воздуха.

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