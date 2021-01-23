Акцию посетили порядка трех тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве общественной безопасности Свердловской области рассказали, сколько людей посетило несанкционированную акцию в центре Екатеринбурга. Напомним, в субботу, 23 января, в центр города вышли сторонники оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в московском СИЗО.

- Несанкционированную акцию, по предварительным данным, посетило порядка 3000 человек, - рассказали «КП-Екатеринбург» в министерстве общественной безопасности Свердловской области.

Также в МОБ рассказали и о том, скольких человек задержали силовики.

- Правоохранительными органами были задержаны 14 человек, - уточнили в региональном министерстве общественной безопасности.