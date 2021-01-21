Жители Екатеринбурга начали выбирать, какую из пяти территорий города надо благоустроить в первую очередь

Эскиз одного из проектов. Фото: архитектурное бюро «IN.FORM», предоставлено администрацией Екатеринбурга

В четверг, 21 января, на сайте администрации Екатеринбурга началось рейтинговое голосование. Жителя города предлагают определить общественную территорию, которую в 2022 году благоустроят в первоочередном порядке.

- Голосование проходит с 09.00 21 января 2021 года до 09.00 28 января 2021 года, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет включена в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2018 - 2024 годы.

Выбрать можно из пяти территорий-кандидатов. Это парк «Преображенский» в Академическом микрорайоне, проект «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный, летний парк «Уралмаш», сквер «Опалихинский» и сад «имени Ф. Энгельса». Накануне мы подробно рассказывали и показывали, как могут измениться эти территории.

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