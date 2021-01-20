Парк с бассейном в Академическом и 25-метровая смотровая башня на Уралмаше: что может появиться в Екатеринбурге

Так, например, может выглядеть смотровая площадка в Преображенском парке Академического. Фото: архитектурное бюро «IN.FORM», предоставлено администрацией Екатеринбурга

В этот четверг, 21 января, в 09.00 на сайте администрации Екатеринбурга начнется голосование. Горожанам предложат выбрать одну из пяти территорий города, которую благоустроят в следующем году. Голосование будет проходить до 28 января до 09.00.

- Участникам необходимо будет заполнить анкету, проставляя отметку в ячейке напротив наименования рекреационного пространства, - уточняют в администрации города. - При этом можно выбрать не более одного объекта. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет включена в муниципальную программу на 2022 год.

Всего пять площадок-кандидатов на голосование. Они были отобраны осенью на предварительном этапе. Показываем, что это за парки и скверы и как они могут измениться.

№1. БАССЕЙНЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В АКАДЕМИЧЕСКОМ

Первый кандидат на благоустройство - парк «Преображенский» на юго-западной окраине Академического микрорайона. Пока общественные пространства в нем есть только с застроенной стороны. Но когда будет закончена вторая очередь Академического, «Преображенский» окажется в центре микрорайона. Авторы проекта предлагают расширить реку Патрушиха, что протекает через парк, и сделать из нее полноценную водную артерию. Главный пруд будет окружать центральная набережная с пирсами, выходящими на поверхность воды. Здесь можно будет делать свадебные фотосессии, кататься на лодках.

- В юго-восточной части парка располагается закрытый пляжный комплекс с бассейнами под открытым небом, визуально интегрированный с рекой, - сообщается в дизайн-проекте.

Амфитеатр. Фото: архитектурное бюро «IN.FORM», предоставлено администрацией Екатеринбурга

Посреди пруда появятся платформы с деревьями - своеобразные искусственные островки к которым можно причалить на лодке и посидеть вдали ото всех. Подобное можно увидеть, например, в Копенгагене.

Центром парка станет community-центр - здание, вписанное в высокий зеленый холм. Летом здесь будут проводиться свадебные банкеты, выставки моделей школы робототехники и соревнования по судомоделированию. Также в парке появится амфитеатр для уличных концертов, площадка-ярмарка, парк ручьев, скалодром, место для выгула собак, детские площадки, фудкорт и место, где можно покататься на роликовых коньках и скейтборде, заняться воркаутом.

Скейт-парк и скалодром. Фото: архитектурное бюро «IN.FORM», предоставлено администрацией Екатеринбурга

Вид на Community-центр. Фото: архитектурное бюро «IN.FORM», предоставлено администрацией Екатеринбурга

№2. МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОК И КОВОРКИНГА В СОЛНЕЧНОМ

Это проект благоустройства целого нового района - Солнечный. Авторы предложили объединить весь район сетью из зеленых пешеходных зон и квартальных парков. Здесь появится соседский центр под навесом, где днем можно будет заниматься коворкингом, а вечером встречаться с друзьями. Запланированы и игровые площадки для детей и места для тихого отдыха. При благоустройстве авторы планируют использовать объекты из дерева, на земле будет галечное покрытие.

Детская игровая зона. Фото: Forum Group, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Соседский центр. Фото: Forum Group, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Главная площадь жилого квартала. Фото: Forum Group, предоставлено администрацией Екатеринбурга

№3. В ЛЕТНЕМ НА УРАЛМАШЕ ПОЯВИТСЯ «ОГОРОД»

Парк «Летний» на Уралмаше почти за 100 лет менял свою концепцию три раза. В 30-х это был общественный сад, в 50-х здесь появились танцплощадки и аллеи. А в 70 - 80-е в парке поставили аттракционы и колесо обозрения. Сейчас концепцию парка вновь предлагают переосмыслить. Здесь хотят сделать многофукциональный центр «Огород», где можно будет, например, взять зимой коньки напрокат, погреться и выпить горячий чай.

Также здесь появятся 25-метровая смотровая башня в виде лестницы, по спирали поднимающейся в небо, амфитеатр, сцена, сухой фонтан, детские и спортивные площадки, а также детский скалодром. По периметру парка протянется беговая дорожка со спецпокрытием. Парк поделят на тихие и активные зоны, чтобы люди не мешали друг другу.

Вид на общественный центр. Фото: архитектурное бюро «OSM-project», предоставлено администрацией Екатеринбурга

Смотровая площадка. Фото: архитектурное бюро «OSM-project», предоставлено администрацией Екатеринбурга

Детская игровая площадка. Фото: архитектурное бюро «OSM-project», предоставлено администрацией Екатеринбурга

№4. СКВЕР НА УЛИЦЕ ОПАЛИХИНСКОЙ

Этот сквер осовременят и приведут в порядок. Тут появится геопластика, площадь с елкой, а также игровые площадки для детей разного возраста. Сквер оборудуют велодорожкой и скейт-парком и, конечно же, площадкой для воркаута. Реконструируют и тротуар вдоль Опалихинской - тут заменят дорожное ограждение и заменят бортовой камень.

№5. В САДУ ИМЕНИ Ф. ЭНГЕЛЬСА БУДУТ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В парке имени Ф.Энгельса появится многофункциональная площадь, две детские площадки с геопластикой и резиновым покрытием для малышей и ребят постарше. Тут сделают место для занятий воркаутом, зону для отдыха взрослых людей, где можно будет посидеть в теньке, и зону тихого отдыха, оборудованную специальными лежаками, как на пляже.

Детская игровая площадка. Фото: УрФУ, предоставлено администрацией Екатеринбурга