Трагедией закончилась рыбалка для двух жителей Свердловской области. Как рассказали «Комсомолке» люди, знакомые с ситуацией, на реке Лозьва, что в Гаринском районе, на днях была найдена палатка, с двумя мужчинами.- Им скорую вызвали в соседнее село Шабурово, - рассказывают очевидцы. - Один мужчина был уже мертв. Другой еще жив, но был без сознания. Его в больницу повезли.По одной из версий, мужчины отравились угарным газом, когда пытались согреть свою палатку. В региональном управлении Следственного комитета России обещали прокомментировать ситуацию позднее.Добавим, что это далеко не первый случай отравления угарным газом за последнее время. Так, в середине декабря уже прошлого 2020 года в поселке Совхозном на окраине Екатеринбурга от отравления в частном доме погибли три человека. А в январе 2019 года в Заречном в палатке от отравления угарным газом погибли отец и три его взрослых сына. Она рыбачили на местном водоеме и решили обогреть палатку с помощью газовой горелки.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru